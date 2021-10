Calciomercato Serie A LIVE: Bonaventura rinnova, Inter su Nandez e Jovic (Di sabato 9 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 SABATO 9 OTTOBRE Calciomercato Inter, Nandez a gennaio e Jovic per Sanchez (CLICCA QUI) Milan, idea Kamara se Kessié va via (CLICCA QUI)Bonaventura verso il rinnovo per la prossima stagione (CLICCA QUI) Juve, qualche spiraglio per Pogba c’è (CLICCA QUI)Zakaria rompe con il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 SABATO 9 OTTOBREa gennaio eper Sanchez (CLICCA QUI) Milan, idea Kamara se Kessié va via (CLICCA QUI)verso il rinnovo per la prossima stagione (CLICCA QUI) Juve, qualche spiraglio per Pogba c’è (CLICCA QUI)Zakaria rompe con il ...

