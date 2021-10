Bisogna iniziare a ragionare di genere quando si prescrivono i farmaci (Di sabato 9 ottobre 2021) (foto: Getty Images)Da un lato aiutava a dormire meglio, dall’altro rimaneva in circolo troppo a lungo, tanto che il mattino dopo il rischio di essere coinvolte in un incidente stradale andando al lavoro era altissimo. Il suo nome è zolpidem, principio attivo di farmaci ampiamente prescritti per l’insonnia e no, non è un caso se la frase fa riferimento a donne (e non uomini) al volante. È infatti anche grazie a episodi di ridotta capacità nella guida nelle donne che assumevano il farmaco che qualche anno fa l’Fda (o Food & drug administration), l’ente regolatorio statunitense che disciplina l’uso dei medicinali, è giunta a raccomandare di ridurne il dosaggio alle donne, dopo aver appurato che lo metabolizzano molto più lentamente degli uomini. Com’è possibile che tutto ciò avvenisse dopo oltre vent’anni che il medicinale era in commercio? “Sono le conseguenze di ... Leggi su wired (Di sabato 9 ottobre 2021) (foto: Getty Images)Da un lato aiutava a dormire meglio, dall’altro rimaneva in circolo troppo a lungo, tanto che il mattino dopo il rischio di essere coinvolte in un incidente stradale andando al lavoro era altissimo. Il suo nome è zolpidem, principio attivo diampiamente prescritti per l’insonnia e no, non è un caso se la frase fa riferimento a donne (e non uomini) al volante. È infatti anche grazie a episodi di ridotta capacità nella guida nelle donne che assumevano il farmaco che qualche anno fa l’Fda (o Food & drug administration), l’ente regolatorio statunitense che disciplina l’uso dei medicinali, è giunta a raccomandare di ridurne il dosaggio alle donne, dopo aver appurato che lo metabolizzano molto più lentamente degli uomini. Com’è possibile che tutto ciò avvenisse dopo oltre vent’anni che il medicinale era in commercio? “Sono le conseguenze di ...

