Beach Volley | Sardinia Finals | Lupo-Nicolai ai quarti di finale

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sorridono Danielee Paoloal termine della fase a gironi delle, in programma fino a domenica 10 ottobre presso la “Calata di Via Roma” a Cagliari. Nel tabellone maschile la coppia olimpionica, che aveva avuto già la certezza del passaggio del turno, in virtù della sconfitta contro i cechi Perusic/Schuweiner 2-0 (21-16, 21-19), ha chiuso al terzo posto la pool A. Gli atleti dell’Aeronautica Militare giocheranno idialle ore 16.30 contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Discorso diverso per il duo tricolore formato da Adrian Carambula ed Enrico Rossi: dopo aver ottenuto la vittoria a tavolino dettata dal ritiro dei russi Semenov/Leshukov, la coppia non è riuscita ad avere la meglio sugli olandesi Brouwer/Meeuwsen. ...