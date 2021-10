Rdc | Calderoli | ‘basta soldi a nullafacenti e furbetti’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Percepivano il reddito di cittadinanza e giravano in Porsche: lo ha scoperto oggi la Guardia di Finanza che in due diverse operazioni ha scovato oltre duecento ‘, definiamoli così, tra le province di Brescia e Treviso. Ma questa è solo la punta dell’iceberg: ogni giorno le cronache ci raccontano di lavoratori in nero e cittadini che hanno altre fonti di redditi che si arricchiscono percependo indebitamente il reddito di cittadinanza”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto, vicepresidente del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.