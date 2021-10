MotoGP Misano, capienza aumentata a 35mila posti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Misano Adriatico prepara una festa per la seconda tappa italiana del Motomondiale 2021 con un'amento della capienza adesso possibile grazie all'ultimo decreto legge del governo. Si aggiungono quindi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021)Adriatico prepara una festa per la seconda tappa italiana del Motomondiale 2021 con un'amento dellaadesso possibile grazie all'ultimo decreto legge del governo. Si aggiungono quindi ...

Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP Misano, capienza aumentata a 35mila posti) è stato pubblicato sul sito del Mot… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP Misano, capienza aumentata a 35mila posti) è stato pubblicato su Motormaniaci… - Gazzetta_it : Misano, capienza aumentata a 35mila posti per l'ultima gara 'italiana' di Valentino Rossi #MotoGP - EltonLastStarr : RT @gponedotcom: Per il secondo Gran Premio di Misano 10.000 posti in più al giorno: Grazie al nuovo Decreto Legge, il circuito potrà ospit… - Ansa_ER : Capienza: a Misano in 35mila per ultimo MotoGp con Rossi. Nuove disponibilità biglietti dopo dl per 22-24 ottobre… -