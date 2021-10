Marotta lancia un preoccupato messaggio a Zhang sul futuro dell’Inter

Leggi su serieanews

(Di venerdì 8 ottobre 2021), in un intervento al Festival dello Sport di Trento, ha parlato sia della situazione economica che sportiva. Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter dovrà affrontare in una settimana la Lazio di Sarri, lo Sheriff in Champions League e la Juventus che dirà molto sul prossimodel team meneghino. I nerazzurri sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.