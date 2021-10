L'ignoranza sa fischiare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Leo Turrini Mi dispiace, ma c'era da aspettarselo. Non c'è bisogno di condividere le scelte professionali di Gigio Donnarumma per deplorare il trattamento che parte del pubblico di San Siro ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Leo Turrini Mi dispiace, ma c'era da aspettarselo. Non c'è bisogno di condividere le scelte professionali di Gigio Donnarumma per deplorare il trattamento che parte del pubblico di San Siro ha ...

Ultime Notizie dalla rete : ignoranza fischiare L'ignoranza sa fischiare È sbagliata la sottovalutazione di fenomeni che sono la spia di una beceraggine alimentata dall'ignoranza. Il tifo è passione: ma non sta scritto da nessuna parte che si debba tollerarne la ...

Mentana, Donnarumma, il razzismo e l'idea che il tifoso di calcio sia un troglodita È semplice rispondere: l'ignoranza. È arduo dare dell'ignorante a Mentana. Il punto, a nostro ... Fischiare Donnarumma può risultare sgradevole ma è una manifestazione legittima. Insultare un calciatore ...

L'ignoranza sa fischiare
È sbagliata la sottovalutazione di fenomeni che sono la spia di una beceraggine alimentata dall'ignoranza. Il tifo è passione: ma non sta scritto da nessuna parte che si debba tollerarne la trasformaz ...

I fischi di San Siro. La doppia impresa di Bergamo. Il premio a Cakir Anche al cospetto dell'Atalanta, il Milan di Pioli non ha svestito la sua corazza, non ha cambiato la sua testa, non ha deluso le aspettative che vengono riposte ora nel carattere e ...

