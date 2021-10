Licenziamenti alla Corden Pharma, prolungata la cassa integrazione per gli 82 lavoratori in esubero (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aggiornamenti sul caso dei Licenziamenti alla Corden Pharma di Sermoneta. Nella giornata di ieri, 7 ottobre 2021, le parti sociali della Corden Pharma hanno coinvolto la Regione Lazio e la dirigenza dell’azienda a proseguire di sei mesi la cassa integrazioni per gli 82 lavoratori considerati in esubero. «Con questo accordo non abbiamo risolto il problema, lo abbiamo rimandato ed è certamente un bene – dichiara il Segretario Nazionale F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. Giovanni Chiarato – Perché finalmente in questi sei mesi ulteriori sia dato seguito a quanto sollecitato da noi Confail Latina presso il MISE e la Regione Lazio ed allo stesso tempo stimolando l’interesse specifico di personaggi di spicco della politica locale su questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aggiornamenti sul caso deidi Sermoneta. Nella giornata di ieri, 7 ottobre 2021, le parti sociali dellahanno coinvolto la Regione Lazio e la dirigenza dell’azienda a proseguire di sei mesi laintegrazioni per gli 82considerati in. «Con questo accordo non abbiamo risolto il problema, lo abbiamo rimandato ed è certamente un bene – dichiara il Segretario Nazionale F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. Giovanni Chiarato – Perché finalmente in questi sei mesi ulteriori sia dato seguito a quanto sollecitato da noi Confail Latina presso il MISE e la Regione Lazio ed allo stesso tempo stimolando l’interesse specifico di personaggi di spicco della politica locale su questo ...

