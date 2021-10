Lapo Elkann | che sorpresa | un passo importantissimo per lui

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’imprenditoresi è sposato con una cerimonia riservata a pochi intimi. Tutto è avvenuto in Portogallo, paese natale della sposa.(GettyImages)In passatoè stato al centro di bufere e polemiche per la sua vita privata. Momenti molto duri e pesanti l’hanno contraddistinto ma, nonostante questo, ha sempre saputo reagire e andare avanti. Ora è un uomo completamente nuovo e che punta ai suoi obiettivi. Recentemente, con la sua Indipendent ideas, ha disegnato il nuovo logo della Federazione italiana giuoco calcio. Un logo rinnovato si ispira alla forma di un pallone con l’acronimo della Federazione al centro e all’interno della forma circolare. Un motivo di grande orgoglio perche, come riportato da Milano Finanza ...

Nel giorno del suo 44esimo compleannoha detto sì. Nozze celebrate nella giornata di ieri in Portogallo (dove due anni fa la coppia si è conosciuta), paese natale della neo moglie Joana Lemos , socia anche del rampollo della ...Ha scelto il giorno del suo 44esimo compleanno per convolare a nozze., scapolo d'oro della famiglia Agnelli, si è sposato il 7 ottobre in Portogallo , paese d'origine della moglie Joana Lemos . Una cerimonia riservatissima davanti a pochi intimi, secondo ...L'imprenditore Lapo Elkann si è sposato con una cerimonia riservata a pochi intimi. Tutto è avvenuto in Portogallo, paese natale della sposa.L’ex campionessa di rally Joana Lemos ha già alle spalle un matrimonio con Manuel Reymão Nogueira è la nuova moglie di Lapo Elkann. Lapo Elkann (@lapoelkann_) si è sposato in Portogallo quindi, ma per ...