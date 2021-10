Incendio in un deposito di via Paolo Veronese (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un vasto Incendio in un deposito materiale elettronico in via Paolo Veronese in zona Madonna di Campagna a Torino è scoppiato nelle prime ore della mattina. La colonna di fumo nero è visibile una alta nube di fumo nero e l’odore di plastica bruciata è stato segnalato in diversi punti della città anche lontani da quello in cui è scoppiato l’Incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un vastoin unmateriale elettronico in viain zona Madonna di Campagna a Torino è scoppiato nelle prime ore della mattina. La colonna di fumo nero è visibile una alta nube di fumo nero e l’odore di plastica bruciata è stato segnalato in diversi punti della città anche lontani da quello in cui è scoppiato l’. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - SkyTG24 : Incendio in deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti - nuovasocieta : Incendio in un deposito di via Paolo Veronese - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla… -