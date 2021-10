Francesca Cipriani scopre la triste verità su Lulù | “va in bagno a…”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 prosegue nel caos più totale e, nel bel mezzo di scontri ed equivoci,ha notato qualcosa di strano che riguardaSelassié. La situazione è sempre più preoccupante!Selassié-Altranotiziaè una grande concorrente che non nasconde le sue emozioni. Infatti, basti vedere come ha reagito di fronte al fidanzato che le ha fatto una sorpresa: immancabili le urla di gioia e quel desiderio di contatto umano e di abbracci che tanto le mancano. Inoltre, all’interno della Casa, è anche un’attenta osservatrice e ha notato alcuni strani comportamenti di Lucrezia “” Selassié che, ripetutamente, continua ad andare in. ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

Nel frattempo qualcuno nella casa, in particolare, sospetta che la principessa possa essere bulimica " Poverina, dopo aver mangiato va in bagno a vomitare ", ha detto la showgirl ...L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata molto particolare;inoltre, ha violato deliberatamente il regolamento. La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta recuperando piano piano gli share che non era riuscita ad ottenere nel corso della ...Brutto colpo per i concorrenti del GF VIP 6, questa proprio non ci voleva: di seguito vi spieghiamo cos'è successo ...LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Lulù scoppia in lacrime con Manuel: “Vorrei andarmene”. Gf Vip 6, Francesca Cipriani su Lulù: la denuncia. Vivendo 24 ore su 24 insieme è inevitabile osservare i comportament ...