Due 'impresentabili' alle comunali in Sicilia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono due gli 'impresentabili' in vista delle prossime elezioni comunali in Sicilia: a Mistretta (Messina) è il candidato sindaco Sebastiano Sanzarello, è accusato di concussione consumata in concorso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono due gli '' in vista delle prossime elezioniin: a Mistretta (Messina) è il candidato sindaco Sebastiano Sanzarello, è accusato di concussione consumata in concorso ...

Elezioni: due impresentabili alle comunali in Sicilia, uno è il candidato sindaco di Mistretta Due gli impresentabili in vista delle prossime elezioni comunali in Sicilia: a Mistretta è il candidato sindaco Sebastiano Sanzarello Il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra , comunica ...

