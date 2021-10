“Doctor Strange 2”: svelata l’uscita del primo trailer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il nuovo film di “Doctor Strange” 2 uscirà nelle sale a marzo 2022, ma finora non è stato pubblicato alcun trailer ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni l’attesa potrebbe terminare a dicembre 2021. “Doctor Strange 2”: a breve l’attesissimo trailer Il cinecomic tratto dai fumetti Marvel vede protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, un neurochirurgo che dopo un incidente scopre il mondo della magia. Il film in uscita a marzo 2022 sarà diretto da Sam Raimi ed è il sequel del primo lungometraggio della saga distribuito nel 2016. Nonostante manchino pochi mesi all’arrivo nelle sale, la Marvel Studios non ha pubblicato il trailer del film, né ufficializzato la data di uscita. Tuttavia, Daniel Richtman, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il nuovo film di “” 2 uscirà nelle sale a marzo 2022, ma finora non è stato pubblicato alcunufficiale. Secondo alcune indiscrezioni l’attesa potrebbe terminare a dicembre 2021. “2”: a breve l’attesissimoIl cinecomic tratto dai fumetti Marvel vede protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen, un neurochirurgo che dopo un incidente scopre il mondo della magia. Il film in uscita a marzo 2022 sarà diretto da Sam Raimi ed è il sequel dellungometraggio della saga distribuito nel 2016. Nonostante manchino pochi mesi all’arrivo nelle sale, la Marvel Studios non ha pubblicato ildel film, né ufficializzato la data di uscita. Tuttavia, Daniel Richtman, ...

Doctor Strange 2 arriva nelle sale italiane il 23 marzo 2022 Doctor Strange 2 ( Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia ) è il nuovo lungometraggio, facente parte della Fase 4 del Marvel Cinematic ...

