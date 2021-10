Deathloop tra concept art | prototipi e opere degli artisti coinvolti nello sviluppo del gioco

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è uscito ormai da qualche settimana ed i fan sono entusiasti di questo nuovo. Ambientato nell'isola di Blackreef i giocatori vestono i panni di Colt, un personaggio che deve cercare di capire come è finito su quest'isola e soprattutto come può uscire dagli snervanti loop temporali che si attivano ad ogni sua morte. Colt non sarà solo poiché oltre alla pletora di nemici che dovrà eliminare ci sarà anche Julianna, un'altra assassina presente sull'isola che cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote in tutti i modi. Ai giocatori quindi l'arduo compito di cercare di fermare questo loop in qualsiasi modo possibile, tra armi e abilità da scegliere. Leggi altro...

