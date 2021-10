Concorsi Ripam 2019 | 91 posti nei Comuni di Pozzuoli | Latina e Sabaudia | diario prova scritta

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) *Nella Gazzetta Ufficiale numero 80 dell’8 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo aldelladel concorso per 27 istruttori direttivi tecnici per idi, che si terrà l’11 ottobre 2021 presso il I.C.S. “7°Circolo Pergolesi – Plesso Raffaele Viviani”, sito in(NA) , località Monteruscello – via R. Viviani. L’elenco dei candidati idonei è visualizzabile a questo indirizzo. Leggi l’avvisocate le date delle prove preselettive del Concorsoper idi. Precisamente, si svolgeranno al PalaTrincone di Monterusciello –...