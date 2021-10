«Bisogna educare ai social network, non proibirli» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Facebook sapeva. Ai suoi dirigenti era venuto il dubbio, avevano indagato, commissionato ricerche. Dai risultati tutt'altro che assolutori: Instagram, il pezzo pregiato della galassia dell'azienda, la vetrina delle nostre vite per immagini e video, sarebbe pericoloso per le adolescenti più fragili. Alimenterebbe i pensieri suicidi di alcune, incrementerebbe i disordini alimentari di altre. In generale, provocherebbe ansie diffuse nei ragazzi, un senso di frustrazione per un perenne confronto con l'inarrivabile, il troppo perfetto o ciò che, almeno, è rappresentato come tale. Nonostante questa consapevolezza, l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe portato avanti l'idea di sviluppare una piattaforma aperta ai ragazzini sotto i 13 anni, un'iniziativa ora naufragata. È una delle tante rivelazioni di Frances Haugen, l'ex dipendente pentita, la gola profonda che non si è limitata a parlare, ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Facebook sapeva. Ai suoi dirigenti era venuto il dubbio, avevano indagato, commissionato ricerche. Dai risultati tutt'altro che assolutori: Instagram, il pezzo pregiato della galassia dell'azienda, la vetrina delle nostre vite per immagini e video, sarebbe pericoloso per le adolescenti più fragili. Alimenterebbe i pensieri suicidi di alcune, incrementerebbe i disordini alimentari di altre. In generale, provocherebbe ansie diffuse nei ragazzi, un senso di frustrazione per un perenne confronto con l'inarrivabile, il troppo perfetto o ciò che, almeno, è rappresentato come tale. Nonostante questa consapevolezza, l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe portato avanti l'idea di sviluppare una piattaforma aperta ai ragazzini sotto i 13 anni, un'iniziativa ora naufragata. È una delle tante rivelazioni di Frances Haugen, l'ex dipendente pentita, la gola profonda che non si è limitata a parlare, ...

