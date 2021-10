B20 | Marcegaglia a Governi G20 | fare del 2021 anno di rinascita

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ed in particolare a Draghi dice: "Sono fiduciosa che, sotto la sua leadership indiscussa" il G20 "farà 'whatever it takes' per essere all'altezza del suo ruolo e costruire veramente un avvenire ...

Dopo un anno di lavoro di 9 Task Force e oltre 2000 partecipanti, Emma Marcegaglia consegna a Mario Draghi le raccomandazioni del B20. 'L'obiettivo finale del B20 è di fare del 2021 un anno di rinascita'.

... Vera Songwe ; il presidente della COP26, Alok Sharma ; il presidente della Commissione Paneuropea per la Salute e lo Sviluppo Sostenibile, Mario Monti ; e il presidente del, Emma. "L'..."L'obiettivo finale delè di fare del 2021 un anno di rinascita". La chair del, Emma, si rivolge al premier Mario Draghi rappresentando la 'dichiarazione finale' della comunità economica ai Governi del G20. "L'impresa non si sottrae alle sue responsabilità e ...(Teleborsa) - "L'Africa rappresenta il partner naturale della Ue e l'Europa, non deve ripetere i gravi errori del passato, per evitare di trovarsi tra qualche anno relegati alla periferia ...La fine della pandemia è vicina. Lo ha detto il premier Mario Draghi, è intervenuto in videocollegamento al Summit B20: «Ora abbiamo somministrato più di ...