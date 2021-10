Avio | Intesa Sanpaolo rivede target price e giudizio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha rivisto il prezzo obiettivo su, società quotata sul segmento STAR e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori e sistemi di propulsione per il trasporto spaziale, portandolo da 15,9 euro a 13,7 euro e modificando il propriosul titolo da “hold” ad “add”. Gli analisti della banca sostengono che “le prospettive a medio termine rimangono positive“, grazie a un’importante pipeline di lancio e alcuni importanti fattori trainanti per il gruppo. Vengono citati il fatto che l’ESA si sia assicurata la domanda istituzionale minima dell’UE al 2025 e oltre, il raddoppio previsto della massa totale mondiale al lancio all’anno entro il 2030, potenziali benefici derivanti dall’assegnazione entro il 2022 del fondo PNRR da 2,4 miliardi di euro per lo sviluppo dell’industria ...

I passaggi cruciali per il futuro di Avio nel breve termine sono, secondo Intesa Sanpaolo, i voli inaugurali di Vega C e Ariane 6 previsti rispettivamente nel primo trimestre del 2020 e nel secondo ... Intesa Sanpaolo ha rivisto il prezzo obiettivo su Avio, società quotata sul segmento STAR e attiva nella realizzazione e nello sviluppo ...