Venezia, in arrivo un top in porta: il giocatore è una vecchia conoscenza della Serie A (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il mercato degli svincolati sta entrando nel vivo. Tante squadre stanno puntando su diversi arrivi dal mercato svincolati. Prima lo Spezia, che ha puntato su Mirante, ora il Venezia che ha in arrivo Sergio Romero. Romero, United, Venezia Il giocatore, ex United e Sampdoria, dovrebbe tornare in Serie A proprio dopo l'ultima esperienza ai Red Devils dove il giocatore era rimasto senza contratto. Ora, vuole aiutare i lagunari a trovare la salvezza tanto desiderata. LEGGI ANCHE: "Siamo stati superiori, gran primo tempo": le parole del giocatore spagnolo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

