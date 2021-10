Ufficiale: PSG, ecco il rinnovo di Tidjany Touré (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha annunciato il rinnovo del contratto di Tidjany Touré, esterno classe 2002. Il nuovo accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023. ecco la nota del club: “Il PSG è lieto di annunciare la proroga del contratto professionale di Tidjany Touré. Il 19enne centrocampista francese è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2023”. Le @PSG inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat professionnel de Tidjany Touré. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain français est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 7, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha annunciato ildel contratto di, esterno classe 2002. Il nuovo accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023.la nota del club: “Il PSG è lieto di annunciare la proroga del contratto professionale di. Il 19enne centrocampista francese è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2023”. Le @PSG inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat professionnel de. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain français est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 7, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

