(Di giovedì 7 ottobre 2021) TheTitolo originale: Les Héroïques Anno:Paese: Francia Genere: drammatico, biografico Produzione: TS Production, Marianne Production Distribuzione: Pyramide Distribution Durata: 99 min. Regia: Maxime Roy Sceneggiatura: Maxime Roy, François Créton Fotografia: Balthazar Lab Montaggio: Clément Candelara, Nicolas Desmaisons Musiche: Pierre Rousseau Attori: François Créton, Richard Bohringer, Ariane Ascaride, Clotilde Courau, Patrick d’Assumçao, Roméo Créton, Clara Ponsot, Antoine Levannier Les héroiques, trailer ufficialeTheè l’opera prima di Maxime Roy presentata nella sezione “Special Screening” al Festival di Cannes. L’opera arriva in Italia in streaming su MyMovies grazie al Lucca Film Festival, in concorso nella sezione lungometraggi. ...

occhiocine : The Heroics (2021): la vulnerabilità dell’essere umano -

Alle 17, spazio a The Heroics di Maxime Roy, ritratto di Michel, ex tossico - dipendente, eterno bambino che ha come unica passione quella delle moto. Per la sezione Educational, all'Auditorium ...