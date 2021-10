Questo video non mostra una protesta in Sudafrica contro l’obbligo vaccinale

Advertising

diegofornero : La cosa che più mi piacerebbe, in un caso simile, è che il giornalista - anziché invitare Vlahovic ad iniziare l’in… - francescocosta : Mi mandano questo. Chi ascolta Morning capirà. - Azione_it : Il lavoro serio e concreto fatto a Roma va portato sul piano Nazionale. Abbiamo bisogno di parlare di programmi e f… - RacheleIntilan1 : RT @ilavch: chillo o chilli? questo è il dilemma - scenery_as_ : RT @italianarmyfam_: ?? In onore del compleanno di #JIMIN, una sua fanbase ha fatto mettere questo enorme banner davanti all’edificio HYBE,… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo video

Investing.com

Il governo vuole colmaredivario '. Sono le parole di Mario Draghi , che in conferenza ... spero che Draghi restituisca il maltolto' -è il tempo della collaborazione', ha sottolineato Merkel. 'In Europa ci sono delle differenze tra l'Italia e la Germania, ognuno rappresenterà il proprio Paese. Dalla nostra voce dipendono un ...La Puntata 1 del documentario di Videogame Legends che racconta la storia dei videogiochi è online.. È online la Puntata 1 di Videogame Legends, disponibile su YouTube divisa in Parte 1 e Parte 2.Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Arriva da oggi il cartoon per adulti e bambini "Lupo racconta la Sma”, una serie in 6 puntate, promossa da Biogen e Famiglie S ...