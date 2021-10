Passione e progetti ambiziosi | riparte il calcio femminile con la Star Games Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si ricomincia dall’inizio sperando, stavolta, di riuscire a portare a termine un programma che possa essere più lungo della singola stagione agonistica.ile ricomincia con una nuova dicitura e un nuovo progetto che, stavolta, dovrà avere uno sviluppo nel tempo. Dopo l’esordio in Coppa, si parte con il campionato per la, realtà allenata da Enzo De Caro, che inizia da Quarto per la prima del torneo di Eccellenza contro il Dream Team. L’aver affidato la squadra nelle mani del tecnico sannita è la garanzia che, questa volta, l’idea pare essere quella di non volersi fermare alla singola esperienza, puntare ...