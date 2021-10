Morte Martina Rossi: pg Cassazione chiede la conferma delle condanne per i due imputati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il pg della Corte di Cassazione, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto di rigettare e il ricorso e la conferma delle condanne, nella sua requisitoria per il processo per la Morte di Martina Rossi, 10 anni fa in Spagna. Gli imputati sono i trentenni aretini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. I due sono stati condannati nell'appello bis a Firenze, il 28 aprile scorso, a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il pg della Corte di, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto di rigettare e il ricorso e la, nella sua requisitoria per il processo per ladi, 10 anni fa in Spagna. Glisono i trentenni aretini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. I due sono stati condannati nell'appello bis a Firenze, il 28 aprile scorso, a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo L'articolo proviene da Firenze Post.

