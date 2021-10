«Mika condurrà l’Eurovision 2022». Gabriele Corsi lancia l’indiscrezione, poi smentisce (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mika Aggiornamento del 7 ottobre 2021 – Gabriele Corsi smentisce. “Era solo una battuta”, ha commentato lo showman del Trio Medusa in riferimento all’indiscrezione – da lui lanciata – di Mika come conduttore dell’Eurovision 2022. L’ipotesi aveva scatenato un’immediata attenzione, visto che proprio in queste settimane la Rai sta definendo l’organizzazione dell’evento europeo. “È successo che ieri qualcuno ha rilanciato la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La notizia non è nuova, gira da mesi, ma non ne abbiamo certezza“ ha dichiarato il conduttore. Lo stesso management di Mika, sulle pagine del Messaggero, non ha confermato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021)Aggiornamento del 7 ottobre 2021 –. “Era solo una battuta”, ha commentato lo showman del Trio Medusa in riferimento al– da luita – dicome conduttore del. L’ipotesi aveva scatenato un’immediata attenzione, visto che proprio in queste settimane la Rai sta definendo l’organizzazione dell’evento europeo. “È successo che ieri qualcuno ha rito la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La notizia non è nuova, gira da mesi, ma non ne abbiamo certezza“ ha dichiarato il conduttore. Lo stesso management di, sulle pagine del Messaggero, non ha confermato ...

