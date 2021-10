Microsoft e Sky annunciano Sky Glass Camera che è in sostanzaun Kinect

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sky ha annunciato una sua collaborazione conper portare un dispositivo con fotosimile anella sua nuova linea di televisori all-in-one. Skysarà una nuova gamma di televisori con streaming Sky TV integrato, oltre a 21 altre app di intrattenimento al momento del lancio. La TV avrà anche sei altoparlanti integrati e supporterà Dolby Vision, HDR 10 e Dolby Atmos, con l'idea di essere una TV autonoma che non richiede una soundbar, un'antenna parabolica o un box Sky TV esterno. Sky sta anche pianificando di pubblicare un accessorio per fotoseparato chiamato Sky, che è in fase di sviluppo cone sembra utilizzare la tecnologia. Leggi altro...

La nuovaGlass Camera ha un funzionamento molto simile a quello delKinect, a suo volta ispirato dal Wiimote di Nintendo. Grazie a questa nuova tecnologia, gli utenti in possesso di...Proprio nei giorni scorsi,stessa ha confermato che la beta in accesso anticipato è garantita anche a tutti coloro che hanno la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate. Questo allarga la ...Il Kinect sta per tornare grazie a Sky. Sky ha annunciato questa mattina la Sky Glass TV, il suo televisore con lo streaming di Sky TV e 21 app di intrattenimento integrate al lancio in arrivo prima n ...Per ora previsti solo per il Regno Unito (ma arriveranno presto in Italia) i televisori Sky Glass sono privi di tuner e funzioneranno interamente via streaming ...