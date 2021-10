Martinez | «Francia più forte di 3 anni fa Ma lo siamo anche noi»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “più forti di trefa? Mi piace crederci. E nel frattempo si sono aggiunti tanti giocatori tra i quali scegliere per questo torneo. Inoltre giochiamo insieme da più tempo. La sincronizzazione è migliore. I giocatori si capiscono meglio l’un l’altro”. Lo ha detto Roberto, ct del Belgio, parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro la. “laè piùrispetto ai Mondiali del 2018. Hanno dei giovani bravi, eKarim Benzema è rientrato in squadra. Mbappé ha fatto dei passi avanti rispetto a trefa. Hanno un minimo di tre giocatori d’élite per posizione quindi penso che Didier Deschamps sarebbe d’accordo con me chela sua ...

Il suo trasferimento in Italia è arrivato nel momento giusto, ha giocato bene nel fine settimana, è un profilo che possiamo utilizzare' Il Ct Belga, in conferenza stampa, si sofferma sulle potenzialit ...