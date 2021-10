Le due facce di Edward Mordake

Leggi su butac

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra le varie cose che mi piaceva trattare su BUTAC prima della pandemia c’erano le leggende urbane, quelle storie che periodicamente risbucano fuori grazie a trasmissioni TV o alla rete e che vengono spacciate per vere, quando in realtà non c’è nulla che ne dimostri l’autenticità. Qualche giorno fa su Quora è apparsa una di quelle domande che generano sempre risposte curiose. La domanda fatta da un utente era: È possibile nascere con due? E perché? La risposta che al momento ha ricevuto più upvote è la seguente:Mordrake Nacque nell’anno 1887. Nel 1910, all’età di 23 anni, si tolse la vita a causa di una profonda depressione. Accompagnata da questa foto: La foto è inquietante, ma basta cercarla meglio in rete per accorgersi che non è altro che una foto, con l’aria anticata, ricavata partendo dalla statua di cera di questo museo: Statua ...