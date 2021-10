Huawei presenta MateView GT 27 e Wireless Mouse GT

(Di giovedì 7 ottobre 2021), la celeberrima azienda cinese leader nel settore dell'elettronica di consumo, ha recentemente alzato il sipario su due nuove periferiche parecchio interessanti, in particolar modo per i videogiocatori. Il primo, forse il più sorprendente, è il monitor curvoGT 27, uno schermo ultra-wide da 27 pollici che coniuga un design raffinato ed elegante con prestazioni di assoluto pregio. Il display diGT 27, infatti, può vantare una risoluzione QHD (2560x1440) ad elevate frequenze di aggiornamento (fino a 165Hz) con supporto allo standard HDR10 e rapporto di contrasto 4000:1. Leggi altro...

Tech4D_ : Huawei presenta MateBook 14s e MateView GT da 27? con schermo curvo - C0d3r_ : #Huawei presenta il nuovo laptop Huawei MateBook 14S da 14,2 pollici - SperoniMattia : RT @hwupgrade: Huawei presenta il nuovo #MateBook14s, con display 2.5K da 14' e 90Hz, processori #IntelEvo e un design curatissimo ?? @Huawe… - jimihendrix1980 : RT @hwupgrade: Huawei presenta il nuovo #MateBook14s, con display 2.5K da 14' e 90Hz, processori #IntelEvo e un design curatissimo ?? @Huawe… - hwupgrade : Huawei presenta il nuovo #MateBook14s, con display 2.5K da 14' e 90Hz, processori #IntelEvo e un design curatissimo… -

Debutta anche la tecnologia Sound Con Matebook 14s fa il suo debutto anche Sound , la nuova tecnologia del produttore cinese che promette di migliorare sensibilmente le prestazioni in ...