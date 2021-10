Enigma Putin | il ragazzo della strada che dal nulla si è fatto zar

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ho 12 pallottole. Una la lascio per me. Ma compiendo il mio dovere, dovrò sparare.” È l’autunno del 1989 e il Muro di Berlino è caduto. A Dresda, in Germania Est, il giovane ufficiale del Kgb, Vladimir, ha appena bruciato personalmente migliaia di documenti nel timore che la folla inferocita dia l’assalto alla sede dei servizi segreti russi. La situazione, dal suo punto di vista, è drammatica. Il suo superiore è scappato. Ora è lui l’ufficiale più alto in grado rimasto sul campo.esce fuori, nel cortile, e si avvicina al muro di cinta. Di fronte a sé, oltre il reticolo, una folla urlante. Spiega che quello è territorio sovietico e minaccia di usare l’arma che ha con sé. La sortita ha successo, la folla impreca ancora, ma alla fine desiste e non forza la mano. Due decenni di potere autocratico È anche questo l’uomo che a trent’anni da quei ...