“Da Mediaset alla Rai”. Alessia Marcuzzi, il retroscena è clamoroso: ecco dove la vedremo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’addio a Mediaset sono tante le voci girate su Alessia Marcuzzi: dalla prossima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus a un nuovo progetto su Discovery che sarebbe stato pronto ad aspettarla. Tante voci a cui oggi se ne aggiunge un’altra. A lanciare la bomba è stato Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Durante la sua rubrica gossip ha raccolto un retroscena da Rossella Erra secondo la quale Alessia Marcuzzi potrebbe far ritorno in tv, sponda Rai, anche se per una sera soltanto. Un ritorno a Mediaset di Alessia Marcuzzi sembra per ora improbabile. Specie dopo il modo in cui è avvenuto. iao a, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’addio asono tante le voci girate su: dprossima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus a un nuovo progetto su Discovery che sarebbe stato pronto ad aspettarla. Tante voci a cui oggi se ne aggiunge un’altra. A lanciare la bomba è stato Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Durante la sua rubrica gossip ha raccolto unda Rossella Erra secondo la qualepotrebbe far ritorno in tv, sponda Rai, anche se per una sera soltanto. Un ritorno adisembra per ora improbabile. Specie dopo il modo in cui è avvenuto. iao a, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in ...

