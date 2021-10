Cosa è successo al Parlamento Europeo sul riconoscimento facciale nei luoghi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una risoluzione non vincolante, ma che indica la strada che il Parlamento Europeo intende seguire in materia di riconoscimento facciale e operazioni di polizia. Il tema è molto dibattuto non solo in Italia, ma in tutto il Vecchio Continente e ora – dopo mesi in cui si è discusso di leggi e provvedimenti vari per estendere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – le istituzioni chiamate a legiferare hanno mosso i primi concreti passi per sollevare problematiche piuttosto evidenti. E ieri questa strada è stata percorsa anche in termini ufficiali, con la richiesta di sospendere qualsiasi indirizzo normativo in quella direzione. LEGGI ANCHE > Il chiarimento del ministero dell’Interno sull’utilizzo del riconoscimento facciale in Italia Il testo della risoluzione risale allo scorso mese ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una risoluzione non vincolante, ma che indica la strada che ilintende seguire in materia die operazioni di polizia. Il tema è molto dibattuto non solo in Italia, ma in tutto il Vecchio Continente e ora – dopo mesi in cui si è discusso di leggi e provvedimenti vari per estendere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – le istituzioni chiamate a legiferare hanno mosso i primi concreti passi per sollevare problematiche piuttosto evidenti. E ieri questa strada è stata percorsa anche in termini ufficiali, con la richiesta di sospendere qualsiasi indirizzo normativo in quella direzione. LEGGI ANCHE > Il chiarimento del ministero dell’Interno sull’utilizzo delin Italia Il testo della risoluzione risale allo scorso mese ...

