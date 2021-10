Centrocampo Juve | l' operazione recupero passa anche da Arthur

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Se l'attacco va verso il pienodi tutti i suoi effettivi, ilè comunque in via di… riempimento. E dunque a breve Allegri potrà allargare le sue possibilità di scelta. ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrocampo Juve

La Gazzetta dello Sport

... ora le attese si concentrano su Arthur, che ha un profilo già in partenza più adatto a ricoprire il ruolo, in coabitazione con Locatelli, nel frattempo diventato il faro delbianconero . ...... non è una seconda punta nè un esterno dela quattro, la sua difficile collocazione ... Qualcosa si muove, però e la certezza è che lapotrebbe sferrare l'assalto a Vlahovic già a ...Quattro vittorie consecutive dopo un inizio di stagione difficile. La Juventus di Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane, ha dato importanti segnali di ripresa, scacciando, almeno per il momento ...Rino Marchesi ha parlato della lotta scudetto soffermandosi sul percorso della squadra di Max Allegri: 'Può fare un campionato importante se trova continuità'.