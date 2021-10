Calciomercato Juventus | Perin va in scadenza | ecco i possibili sostituti

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza dellaè al lavoro per ingaggiare entro quest’estate un nuovo secondo portiere, visto che Mattiaè incontrattuale e non sembra rientrare nei progetti futuri dei bianconeri. I nomi che circolano sono quelli di David Ospina, attualmente al Napoli, ma anch’egli non ancora accordatosi con la società partenopea per il rinnovo, Salvatore Sirigu, trasferitosi nella scorsa finestra dial Genoa, dopo diversi anni nel Torino, e Andrea Consigli, esperto estremo difensore in forza al Sassuolo. Al momento, si tratta soltanto di suggestioni, ma, già a gennaio, qualcosa si potrebbe muovere in tal senso. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.