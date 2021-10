Calcio: Donnarumma, a testa alta verso prossimi obiettivi (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta. Lo spirito e l'impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta. Lo spirito e l'impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A...

