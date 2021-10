Zoe Cristofoli | 10 scatti e dedica speciale a Theo Hernandez per il compleanno

Advertising

Gianlu_21 : Zoe Cristofoli all'inizio dei tatuaggi #primoappuntamento - Wallee___ : Bella Thorne a Sansiro. Se vede Zoe Cristofoli benji e Theo tornano single a brevissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Cristofoli

Gossip e TV

Spunta fuori la notizia sulla presunta gravidanza dell'influencer, che sarebbe in dolce attesa insieme al calciatore del Milan L'articoloe Theo Hernandez: "Lei è davvero incinta", il gossip proviene da Gossip e Tv .Leggi anche >>> "Come si diventa una collana?": fan in estasi per il décolleté prezioso " FOTO Barbara D'Urso, si accende la prima lite con il suo compagno, i retroscenaLa splendida Zoe ha scelto 10 foto e video dei due per augurare un buon compleanno al terzino sinistro del Milan ...Zoe Cristofoli in dolce attesa. È questa la notizia che ha lanciato Alessandro Rosica che addirittura parla di un’”assoluta certezza”.