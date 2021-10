Uomini e Donne: Marcello Dice Addio a Ida Platano! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo quanto trapela dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il cavaliere Marcello avrebbe dato il benservito a Ida Platano. Stanco di essere messo sempre in discussione dalla dama bresciana, il cavaliere avrebbe quindi detto basta! Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Ida e Marcello: cosa sta succedendo… La stagione di Uomini e Donne sembrava essere iniziata bene per Ida Platano. La dama bresciana era tornata nel parterre del trono Over pronta a trovare un nuovo amore, dopo la fine burrascosa con l’ex Riccardo Guarnieri. Sin dalle prime puntate, l’avevamo vista molto colpita dalla new entry Marcello Messina, un cavaliere 47enne di origini piemontesi. Tra i due la complicità e l’affinità sembravano evidenti, tanto che hanno iniziato una conoscenza. Tra loro c’è ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo quanto trapela dalle ultime registrazioni di, il cavaliereavrebbe dato il benservito a Ida Platano. Stanco di essere messo sempre in discussione dalla dama bresciana, il cavaliere avrebbe quindi detto basta! Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Ida e: cosa sta succedendo… La stagione disembrava essere iniziata bene per Ida Platano. La dama bresciana era tornata nel parterre del trono Over pronta a trovare un nuovo amore, dopo la fine burrascosa con l’ex Riccardo Guarnieri. Sin dalle prime puntate, l’avevamo vista molto colpita dalla new entryMessina, un cavaliere 47enne di origini piemontesi. Tra i due la complicità e l’affinità sembravano evidenti, tanto che hanno iniziato una conoscenza. Tra loro c’è ...

