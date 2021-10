Un plebiscito per Osimhen. Per l’Aic l’attaccante del Napoli è il giocatore del mese (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato votato giocatore del mese di settembre dell’Aic. Lo annuncia la stessa Associazione italiana calciatori con un comunicato sul sito ufficiale. “Sembrava che la stagione 2021-22 di Victor Osimhen fosse cominciata nel solco di quella passata, in cui tra infortuni di vario genere non ha quasi mai giocato con continuità. Ma dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo essersi sbloccato all’esordio in un Europa League, contro il Leicester, non si è più fermato. A settembre ha segnato sette gol in sei partite e, prima della partita con la Fiorentina, settima vittoria consecutiva del Napoli di Spalletti, in cui Osimhen ha conquistato il rigore del momentaneo 1-1, aveva trovato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021)delVictorè stato votatodeldi settembre del. Lo annuncia la stessa Associazione italiana calciatori con un comunicato sul sito ufficiale. “Sembrava che la stagione 2021-22 di Victorfosse cominciata nel solco di quella passata, in cui tra infortuni di vario genere non ha quasi mai giocato con continuità. Ma dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo essersi sbloccato all’esordio in un Europa League, contro il Leicester, non si è più fermato. A settembre ha segnato sette gol in sei partite e, prima della partita con la Fiorentina, settima vittoria consecutiva deldi Spalletti, in cuiha conquistato il rigore del momentaneo 1-1, aveva trovato ...

Oscar 2022: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Dopo la bizzarra awards season in ritardo che, pochi mesi fa, ha visto un plebiscito per Nomadland, i grandi festival di fine estate (Venezia, Telluride e Toronto) hanno dato inizio alla nuova stagione dei premi : quella che culminerà, il prossimo 27 marzo, con la cerimonia ...

