**Siderurgia: in otto mesi produzione acciaio +27%, settore in salute** (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Milano, 6 ott. (Adnkronos) – Nei primi otto mesi del 2021, la produzione di acciaio in Italia ha raggiunto i 16,3 milioni di tonnellate, crescendo di oltre il 27% rispetto al 2020, un anno fortemente condizionato dalla pandemia. La produzione è sostanzialmente in linea con i livelli del 2018, anno particolarmente buono, e supera quelli del 2019 del 6,1%. Sono i dati diffusi da Federacciai durante l'assemblea annuale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

