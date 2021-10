Salvini non vuole dare deleghe in bianco al governo sulla riforma del catasto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Il giorno dopo aver fatto disertare ai ministri leghisti il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale, Matteo Salvini insiste sul "secco no" del suo partito alla riforma governativa. La riorganizzazione del catasto è una "patrimoniale nascosta" e non firmo "deleghe in bianco", assicura, attirandosi le critiche, aspre, del Pd che lo invita a fare "chiarezza", ma anche, più contenute, degli alleati del centrodestra governativo, Forza Italia e i centristi di Coraggio Italia e Udc. "Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Il giorno dopo aver fatto disertare ai ministri leghisti il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale, Matteoinsiste sul "secco no" del suo partito allagovernativa. La riorganizzazione delè una "patrimoniale nascosta" e non firmo "in", assicura, attirandosi le critiche, aspre, del Pd che lo invita a fare "chiarezza", ma anche, più contenute, degli alleati del centrodestra governativo, Forza Italia e i centristi di Coraggio Italia e Udc. "Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassacasa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega alnon è in discussione quando si ...

