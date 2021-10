Sala avvia le purghe a Milano | cambia delega al dem più votato

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sindaco toglie l'Urbanistica all'assessore Maran, con cui non va d'accordo. Il Pd pretende sei posti in giunta

Frankf1842 : RT @FQLive: La lista civica ‘Torino Bellissima’ che sostiene Paolo Damilano si avvia ad essere il primo partito della coalizione di centro… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: La lista civica ‘Torino Bellissima’ che sostiene Paolo Damilano si avvia ad essere il primo partito della coalizione di centro… - dammidamangiare : RT @FQLive: La lista civica ‘Torino Bellissima’ che sostiene Paolo Damilano si avvia ad essere il primo partito della coalizione di centro… - mmanca : RT @FQLive: La lista civica ‘Torino Bellissima’ che sostiene Paolo Damilano si avvia ad essere il primo partito della coalizione di centro… - sdavite110 : RT @FQLive: La lista civica ‘Torino Bellissima’ che sostiene Paolo Damilano si avvia ad essere il primo partito della coalizione di centro… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala avvia

il Giornale

...dei disegni - illustrano il sindaco Federico Riboldi e l'assessore Gigliola Fracchia - ci si... conservato gelosamente dagli eredi, che sarà presentato al pubblico nellaallestita come ...- MILANO: il candidato di centrosinistra e sindaco uscente GIUSEPPEè stato rieletto al primo ... Si va verso il BALLOTTAGGIO - REGIONE CALABRIA: siall'elezione al primo turno il candidato ...Il sindaco toglie l'Urbanistica all'assessore Maran, con cui non va d'accordo. Il Pd pretende sei posti in giunta ...Non vuole perdere tempo Beppe Sala, «alla giunta ci sto lavorando, vogliamo fare in fretta» ha detto ieri alla prima uscita pubblica dopo il trionfo di lunedì sera. Del resto da Expo 2015 a oggi non h ...