MILANO - L'Italia dopo 37 partite senza sconfitte cade a San Siro contro la Spagna in dieci contro undici e a testa alta, con un super Chiesa mai domo. L'esterno della Juve riapre il match con una ...

sportli26181512 : Rabbia Chiesa: 'Ma come si fa a cacciare Bonucci così?': L'Italia finisce in dieci e l'attaccante della Juve sbotta… - QuattroLuglio83 : 50metri palla al piede ed una rabbia agonistica che non finisce mai. Federico #Chiesa #NationsLeague #ItaliaSpagna - __santino992 : Chiesa è un fuoriclasse di rabbia agonistica, tecnica e professionalità. #ItaliaSpagna - aesseROMA1927 : @SimplyHarmon ok scusami davvero non volevo scusa guarda l italia scusa ti prego non scagliare la tua rabbia DAI CH… - lyayrya : giuro che rabbia i/le twitterin* che giudicano la tifoseria milanista imbarazzante, schifosa e antisportiva per dei… -