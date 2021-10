Preso dai Carabinieri 35enne colpito da mandato d’arresto europeo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalitri (Av) – Idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto undi Calitri, già noto alle Forze dell’Ordine,daper tentata rapina con estorsione in concorso, commessa nel 2011 in Germania a un distributore di carburante. Ricevuto il provvedimento dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno – Sevizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ihanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione all’ordinanza spiccata a suo carico dall’Autorità Giudiziaria tedesca. Dopo le formalità di rito, ilè stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L'articolo proviene da ...

