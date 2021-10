Piemonte: torna la Fiera di sua maestà il Tartufo d'Alba (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba , dopo gli appuntamenti itineranti nelle colline circostanti, torna ad Alba nelle sue vesti tradizionali che dal 9 ottobre al 5 dicembre porterà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) LaInternazionale delBianco d', dopo gli appuntamenti itineranti nelle colline circostanti,adnelle sue vesti tradizionali che dal 9 ottobre al 5 dicembre porterà ...

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte torna Piemonte: torna la Fiera di sua maestà il Tartufo d'Alba La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba , dopo gli appuntamenti itineranti nelle colline circostanti, torna ad Alba nelle sue vesti tradizionali che dal 9 ottobre al 5 dicembre porterà nuovamente l'inebriante profumo del Tuber magnatum Pico tra le colline di Langhe, Monferrato e Roero. 'Connessi con ...

