Odegaard | «Al Real difficile fare amicizia All’Arsenal c’è una bella atmosfera»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martin, nell’intervista concessa a TV2, ha spiegato le differenze tra lo spogliatoio delMadrid e quello dell’Arsenal Intervistato da TV2, Martinha spiegato le differenze tra gli spogliatoi diMadrid e Arsenal:MADRID – «Quando sei ai massimi livelli, non è così facile. Non quando sei giovane e vieni da un altro posto. A volte può essere. Sei più abbandonato a te stesso, non è quello a cui sei abituato. Però mi ha reso più forte e sono molto felice e contento di aver vissuto un’esperienza simile». ARSENAL – «Nei grandi club c’è più dispersione. Sono molto felice di dove sono ora, uno spogliatoio molto bello con una buona». L'articolo proviene da Calcio News ...

L'ex centrocampista del Real Madrid e oggi all'Arsenal Martin Odegaard, ha parlato dei problemi avuti nelle Merengues: 'Quando sei in un top club non è facile stringere amicizie, soprattutto se sei giovane e vieni da un altro posto'. In un'intervista concessa a TV2, Martin Odegaard ha parlato delle difficoltà nel creare rapporti in uno spogliatoio come quello del Real Madrid.