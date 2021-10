Morta Luisa Mattioli | l’ex moglie di Roger Moore la terza aveva 85 anni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un altro lutto colpisce il mondo del cinema e dello spettacolo più in assoluto, stavolta ad andarsene è stata l’attrice. L’attrice, malata da tempo, si è spenta in Svizzera:85ed era ladi, il più longevo dei James Bond – con un totale di sette pellicole dal 1973 al 1985 (dopo essere “subentrato” a Sean Connery, verrà sostituito da Timothy Dalton). Leggi anche -> Kate abbaglia alla premiere di James Bond sfidando la cognata Meghan: un nuovo scontro tra le cognate reali? La notizia della morte diè stata confermata dal figlio secondogenito Geoffrey, che ha comunicato la notizia al ‘Daily ...

Advertising

socialmiliac : Morta attrice Luisa Mattioli, ex moglie di Roger Moore - statodelsud : Morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore: aveva 85 anni - Pino__Merola : Morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore: aveva 85 anni - infoitcultura : È morta Luisa Mattioli: addio all’attrice che aveva sposato Roger Moore, ex James Bond - infoitcultura : E' morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Luisa

Mattioli , attrice e terza moglie di . Aveva 85 anni ed era malata da tempo. Leggi anche >Mattioli e Roger Moore erano stati sposati per 24 anni e avevano avuto tre figli. Si erano ...New York, 6 ottobre 2021 - Èa 85 anniMattioli , attrice italiana celebre a cavallo tra gli anni 50' e 60', conosciuta ai più per essere stata la terza moglie di Roger Moore. Il figlio maggiore della coppia, il ...Pierce Brosnan, la lettera dell'ex James Bond alla moglie dopo 20 anni di matrimonio Il matrimonio durò 24 anni e dalla Mattioli Moore ha avuto tre figli: l'attrice Deborah Moore (nata il 27 ottobre 1 ...È morta in Svizzera, all'età di 85 anni, l'attrice Luisa Mattioli, terza moglie dell'ex James Bond, Roger Moore. La notizia è stata riportata dalla stampa britannica che cita “amici di famiglia”, seco ...