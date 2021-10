Mika conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? L’annuncio su Radio Deejay (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mika sarà il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? L’annuncio è arrivato questa mattina su Radio Deejay, nel corso della trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno. L’autore delle dichiarazioni non è una persona qualunque ma Gabriele Corsi, che quest’anno ha commentato per la Rai l’ultima edizione dell’Eurovision accanto a Cristiano Malgioglio, conclusasi con il trionfo della band italiana Maneskin. Il clamore destato dall’uscita di Corsi ha avuto un’altra conseguenza: il rialzo esponenziale delle quote di Alessandro Cattelan, alla luce dei suoi trascorsi con Mika a X Factor. Si va dunque verso la doppia conduzione Mika-Cattelan? “Mika sta per condurre ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sarà ilè arrivato questa mattina su, nel corso della trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno. L’autore delle dichiarazioni non è una persona qualunque ma Gabriele Corsi, che quest’anno ha commentato per la Rai l’ultima edizioneaccanto a Cristiano Malgioglio, conclusasi con il trionfo della band italiana Maneskin. Il clamore destato dall’uscita di Corsi ha avuto un’altra conseguenza: il rialzo esponenziale delle quote di Alessandro Cattelan, alla luce dei suoi trascorsi cona X Factor. Si va dunque verso la doppia conduzione-Cattelan? “sta per condurre ...

