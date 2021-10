Massimo Galli, indagato per concorsi universitari truccati, si difende: “Accuse inconsistenti” | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono tranquillo, da quello che leggo non ci vedo niente di particolare in quello che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Francamente non mi sembra che ci sia consistenza. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”, Il professor Massimo Galli, primario del dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco e docente all’università Statale di Milano, ha risposto ieri sera alle domande sull’indagine che lo vede accusato di turbativa d’asta e falso ideologico per presunti concorsi truccati, durante la trasmissione Cartabianca su Rai3 “Ne ho avuto notizia questa mattina con un avviso di garanzia che mi è stato consegnato quando già su tutti i giornali la notizia era presente questa cosa. Pare debba funzionare così…”, ha detto Galli alla conduttrice Bianca Berlinguer. Galli, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono tranquillo, da quello che leggo non ci vedo niente di particolare in quello che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Francamente non mi sembra che ci sia consistenza. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”, Il professor, primario del dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco e docente all’università Statale di Milano, ha risposto ieri sera alle domande sull’indagine che lo vede accusato di turbativa d’asta e falso ideologico per presunti, durante la trasmissione Cartabianca su Rai3 “Ne ho avuto notizia questa mattina con un avviso di garanzia che mi è stato consegnato quando già su tutti i giornali la notizia era presente questa cosa. Pare debba funzionare così…”, ha dettoalla conduttrice Bianca Berlinguer., ...

Advertising

repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - fattoquotidiano : Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento d… - VittorioSgarbi : Il professore Galli, a quanto pare, oltre al COVID, “sopprimeva” anche certi candidati nei concorsi universitari… O… - MariaLu91149151 : RT @Libero_official: #MassimoGalli è indagato insieme ad altre 32 persone per falso ideologico e turbativa d'asta: l'accusa è di aver pilot… - MarchettiMikele : RT @barbarab1974: Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. 'Sistematico condizionamento dei con… -