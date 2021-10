Italia - Spagna: Donnarumma rischia la contestazione a San Siro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E' sempre più papabile il rischio di una contestazione per Gigio Donnarumma questa sera a San Siro in Italia - Spagna. Qualche tifoso rossonero, infatti, sembra non aver dimenticato l'addio di quest'... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E' sempre più papabile il rischio di unaper Gigioquesta sera a Sanin. Qualche tifoso rossonero, infatti, sembra non aver dimenticato l'addio di quest'...

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I numeri dei precedenti tra #Italia e #Spagna #ItaliaSpagna #NationsLeague #Azzurri #VivoAzzurro - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - giovanaadeassis : RT @Azzurri: ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta su #Rai1… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: VIDEO GDS / Italia-Spagna, probabili formazioni: Mancini non rinuncia a Barella -