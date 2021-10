Italia-Spagna, Chiesa: “Va dato merito agli avversari. Espulsione di Bonucci molto severa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la sconfitta contro la Spagna arrivata in semifinale di Nations League, il migliore degli azzurri, lo juventino Federico Chiesa ha parlato del match ai microfoni Rai: “Espulsione di Bonucci? molto severa, nel caso del primo giallo non c’era nemmeno il fallo, poi Leo era anche capitano e poteva chiedere spiegazioni: è la prima volta in campo internazionale che mi capita di vedere due gialli dati con tanta facilità. Abbiamo perso dopo tante partite e un record mondiale ma va dato grande merito alla Spagna. Potevamo essere più cinici ma loro hanno meritato. Ci portiamo di buono il fatto di correre fino alla fine per tutta l’Italia e il nostro allenatore. Questa sconfitta non ci ferma, adesso dobbiamo pensare a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la sconfitta contro laarrivata in semifinale di Nations League, il migliore degli azzurri, lo juventino Federicoha parlato del match ai microfoni Rai: “di, nel caso del primo giallo non c’era nemmeno il fallo, poi Leo era anche capitano e poteva chiedere spiegazioni: è la prima volta in campo internazionale che mi capita di vedere due gialli dati con tanta facilità. Abbiamo perso dopo tante partite e un record mondiale ma vagrandealla. Potevamo essere più cinici ma loro hanno meritato. Ci portiamo di buono il fatto di correre fino alla fine per tutta l’e il nostro allenatore. Questa sconfitta non ci ferma, adesso dobbiamo pensare a ...

